«The Paper»: So schräg ist die neue Serie der «The Office»-Macher

Ein Chefredakteur ohne Redaktion

Zentrale Figur ist Ned Sampson, gespielt von Domhnall Gleeson (42), der als neuer Chefredakteur antritt, um das Blatt wieder auf Kurs zu bringen. Im Trailer begrüsst er voller Enthusiasmus seine Mitarbeiter, doch schnell wird klar: Von journalistischer Erfahrung fehlt hier jede Spur. Einer schrieb für die Schülerzeitung, ein anderer twittert, und eine Redakteurin hält einen Beitrag über Ben Afflecks Trinkgeld für ihren grössten Erfolg – auch wenn der Artikel vor allem aus Werbung und irrelevanten Bildern besteht.