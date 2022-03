«The Power of the Dog» ist trotz Oscar der grosse Verlierer des Abends

Überraschung beim Fan-Oscar

Der Gewinner des Oscars für den Fan-Favoriten sorgte bei so manchem Kenner wohl ebenfalls für Stirnrunzeln. Der neu eingeführte Publikumspreis, für den Nutzerinnen und Nutzer online abstimmen konnten, schien dem äusserst erfolgreichen «Spider-Man: No Way Home» im Vorfeld sicher. Wenigstens hier konnte sich jedoch Netflix behaupten. Zack Snyders (56) Streaming-Zombie-Streifen «Army of the Dead» mit Matthias Schweighöfer (41) lag in der Gunst der User überraschend vorne.