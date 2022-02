«The Power of the Dog» mit zwölf Nominierungen Favorit bei den Oscars

Insgesamt 276 Filme sind im Vorfeld der Oscar-Verleihung am 27. März 2022 als teilnahmeberechtigt verkündet worden. Aus diesem umfangreichen Angebot siebte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit ihren fast 10.000 Mitgliedern kräftig aus - das Ergebnis in Form der Oscar-Nominierungen verlasen am 8. Februar Sitcom-Star Leslie Jordan (66) und «black-ish»-Schauspielerin Tracee Ellis (49).