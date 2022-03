«The Power of the Dog»: Sam Elliott schiesst gegen Oscar-Favoriten

Für Elliott sehen demnach alle Cowboys in dem Film wie Mitglieder der Showtanz-Gruppe Chippendales aus. Er spricht von «Anspielungen auf Homosexualität über den gesamten verdammten Film» hinweg. «Nun, ich denke, darum geht es in dem Film», wirft Maron ein. Zwar sei Campion eine «brillante Regisseurin» und er möge ihre vorangegangene Arbeit, aber was wisse eine Frau aus Neuseeland schon über den Wilden Westen. Und warum habe sie dort gedreht und nenne den Schauplatz Montana. Elliott fragt: «Wo ist der Western in diesem Western?»