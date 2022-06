«The Princess»: Doku erzählt das Diana-Drama mit überraschenden Bildern

«Einerseits wollen wir, dass die Mitglieder der Königsfamilie wie wir sind, andererseits wollen wir das Märchen - aber beides geht nicht zusammen», erklärt der Regisseur eine Facette des Diana-Dramas. «Der Film soll keinerlei Kritik am Interesse an Diana sein», betont er, «aber an der Art und Weise, wie wir solche Geschichten als Unterhaltung konsumieren». Diese Geschichte sei zwanzig Jahre lang «fast wie eine Soap-Opera oder nationale Sitcom» gewesen, so Perkins. Was passiert sei, sei nicht allein die Schuld der Medien oder der Königsfamilie gewesen.