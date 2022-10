«The Repair Shop»: König Charles III. in berühmter Antiquitäten-Show

«Dies ist eine ganz besondere Sendung mit dem Zauber, den die Zuschauer von ‹Repair Shop› kennen und lieben gelernt haben», sagte BBC-Redakteurin Julie Shaw in einer Erklärung vorab über den Auftritt des Königs in der Sendung. «Die Zuschauer werden den ehemaligen Prince of Wales so sehen, wie man ihn selten sieht - und er ist von den Fähigkeiten des Teams, das an seinen Gegenständen arbeitet, genauso fasziniert wie jeder unserer ‹Repair Shop›-Besucher. Die Folge ist ein echter Leckerbissen.»