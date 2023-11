«The Rock» als Präsident? US-Parteien fragten bei Dwayne Johnson an

Schon seit Längerem wird Hollywood–Schwergewicht Dwayne «The Rock» Johnson (51) in den USA als Präsidentschaftskandidat ins Spiel gebracht. So wünschten sich etwa in einer vor zwei Jahren veröffentlichten Umfrage 46 Prozent der befragten US–Amerikaner den Schauspieler und Ex–Wrestler im höchsten Amt der Vereinigten Staaten. Auch der Hollywood–Star selbst zog 2021 im Interview mit «USA Today» eine künftige Kandidatur in Betracht, «wenn die Leute dies wollten. Wirklich, ich meine das und ich bin in keiner Weise leichtfertig mit meiner Antwort.»