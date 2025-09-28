«The Rock» trifft «The Boss» auf Amrum: Die Kinotipps im Oktober

Das Biopic–Rad erfindet auch «Springsteen» nicht neu. Dafür gibt es inzwischen schlichtweg zu viele Filme mit dramaturgisch ähnlicher Bauart – sprich Erfolg und Ruhm auf der einen und die geplagte Künstlerseele auf der anderen Seite. Als sehenswert stellt sich diese zwar bekannte, aber in der Regel auch schmackhafte Rezeptur dennoch oft heraus. Dass das Leben und Wirken von Bruce Springsteen genug Stoff für einen fesselnden Film bietet, dürfte nicht nur für Fans von «The Boss» auf der Hand liegen. Und auch Jeremy Allen Whites Darstellung des Sängers weiss zu überzeugen.