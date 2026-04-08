The Rolling Stones: Ihr neues Album soll schon bald erscheinen

Nachdem die Band bereits im vergangenen Jahr neue Musik angekündigt hat, scheinen nun weitere Details durchgesickert zu sein. Das neue Album – das laut Branchenexperten das letzte der Rolling Stones sein könnte – soll angeblich den Titel «Foreign Tongues» tragen. Es sei «schon seit einiger Zeit fertig», wie ein Insider zitiert wird. «Ein Grossteil davon wurde bereits vor einiger Zeit geschrieben und aufgenommen, aber es gab noch viele Feinheiten, um es perfekt zu machen. Sie waren letztes Jahr wieder in den Metropolis Studios in West London und jetzt ist es so weit.»