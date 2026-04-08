The Rolling Stones: Ihr neues Album soll schon bald erscheinen

Nach rund drei Jahren soll es endlich wieder neue Musik von den Rolling Stones geben. Wie «The Sun» berichtet, könnte ihr nächstes Album schon sehr bald erscheinen. Für die Ankündigung haben sich die legendären Rocker offenbar etwas Besonderes ausgedacht.
Neues Album soll den Titel «Foreign Tongues» tragen
Als Hommage an ihre Anfänge soll die Band angeblich ihren früheren Namen The Cockroaches verwenden. Es wurden laut des Berichts Plakate entdeckt mit diesem Namen, den die Band einst für überraschende, intime Konzerte verwendete. Das bekannteste davon fand 1977 im El Mocambo in Toronto statt. Zudem erhielten Fans, die sich für WhatsApp–Updates von The Cockroaches angemeldet hatten, vor wenigen Tagen eine Nachricht mit folgendem Inhalt: «Schön, dich kennenzulernen. Hoffe, du errätst meinen Namen.» Dies ist ein Text aus dem Stones–Song «Sympathy For The Devil» von 1968.
Nachdem die Band bereits im vergangenen Jahr neue Musik angekündigt hat, scheinen nun weitere Details durchgesickert zu sein. Das neue Album – das laut Branchenexperten das letzte der Rolling Stones sein könnte – soll angeblich den Titel «Foreign Tongues» tragen. Es sei «schon seit einiger Zeit fertig», wie ein Insider zitiert wird. «Ein Grossteil davon wurde bereits vor einiger Zeit geschrieben und aufgenommen, aber es gab noch viele Feinheiten, um es perfekt zu machen. Sie waren letztes Jahr wieder in den Metropolis Studios in West London und jetzt ist es so weit.»
Erste Single–Auskopplung schon am Samstag?
Einen Vorgeschmack auf das Album biete der Song «Mr Charm». Wie es weiter heisst, könnte dieser bereits am Samstag erscheinen.
Eine Tournee soll es nicht geben. Fans können aber wohl auf «einige gemeinsame Auftritte zur Promotion» des Albums hoffen, kündigte zumindest der Insider der «Sun» an.
Letzte Aufnahmen des verstorbenen Charlie Watts
Zuletzt hatten Mick Jagger (82), Ronnie Wood (78) und Keith Richards (82) im Jahr 2023 das Album «Hackney Diamonds» mit zwölf Songs veröffentlicht. Zusammen mit dem Produzenten Andrew Watt nahmen sie damals allerdings 23 Lieder auf – wie Ronnie Wood erklärte, habe man also elf Titel für ein Nachfolgealbum in der Hinterhand. Es sollen auch einige der letzten Aufnahmen des 2021 verstorbenen Schlagzeugers Charlie Watts enthalten sein.