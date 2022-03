The Rolling Stones kündigen Europa-Tournee an

Bereits am 5. Juni machen die Stones ihren ersten Halt in Deutschland und treten im Münchner Olympiastadion auf. Am 27. Juli 2022 folgt hierzulande ein weiterer Auftritt in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Weitere Stationen der insgesamt 14 Shows sind Wien, Bern, Brüssel, Lyon, Paris, Stockholm, Liverpool, Amsterdam, Mailand und gleich zwei Mal im legendären Londoner Hyde Park. Tickets für die deutschen Konzerte sowie die internationalen Termine in Madrid, Mailand, Bern und Wien gibt es via Eventim am Mittwoch, den 16. März 2022, ab 12 Uhr.