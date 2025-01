The Rolling Stones: Vier Shows in London geplant?

Europatour mit Rekordeinnahmen?

«Mick, Keith und Ronnie können es kaum erwarten, die Show zum britischen Publikum zu bringen», verriet der Insider. «Sie haben monatelang geplant und sind ganz ungeduldig, wieder auf Tour zu gehen und das zu tun, was sie am besten können – auftreten.» Die offizielle Ankündigung der Band wird in den kommenden Wochen erwartet. Neben den Londoner Shows sind angeblich auch Konzerte in anderen europäischen Städten wie Barcelona, Rom, Amsterdam und Paris geplant.