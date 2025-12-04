«The Rookie» und Co.: Das sind die erfolgreichsten Serien auf Sky 2025

Das Jahr 2025 bot ein breites Programm an Serien, Dokumentationen und Filmhighlights auf den diversen Streamingplattformen. Mit der Veröffentlichung der neuen Jahrescharts zeigt Sky nun, welche Titel im linearen Programm und auf dem hauseigenen Streamingdienst Wow die grösste Aufmerksamkeit erzielten. An der Spitze des Entertainment–Rankings steht dabei die Polizeiserie «The Rookie». Die siebte Staffel des Dramas erreicht in diesem Jahr den ersten Platz – und für Anfang 2026 ist bereits eine weitere Staffel angekündigt, die erneut bei Sky und Wow erscheinen wird.