«The Running Man»: Was ist an der Neuauflage mit Glen Powell anders?

Die neue Adaption orientiert sich deutlich näher am Roman, doch auch sie, das beweisen bereits die Trailer, geht die Story mit wesentlich mehr Humor als einst King/Bachman an. Auch kein Wunder beim Blick auf den Regiestuhl: Der Brite Wright zeichnete für die gesamte Cornetto–Trilogie von und mit Simon Pegg als Regisseur und Drehbuchautor verantwortlich, also «Shaun of the Dead», «Hot Fuzz» sowie «The Word's End». Unter anderem mit «Baby Driver» hat er jedoch auch schon bewiesen, ein Händchen für (kreative) Action zu haben, wie ihm nun Arnie höchstpersönlich noch einmal bescheinigte.