«The Sandman»: Neil Gaimans «unverfilmbarer» Comic startet als Serie

Alles nur geträumt

Tom Sturridge (36) spielt den König der Träume, Morpheus. Schon in der ersten E-Mail der für das Casting Verantwortlichen fiel sein Name, wie Gaiman in einem Video von «Vanity Fair» erzählt. 1.500 bis 2.000 Schauspieler habe man sich für die Rolle angesehen, «und da war niemand, der Tom war». Laut Netflix sprachen schliesslich rund 200 mögliche Darsteller vor. Sturridge «konnte dich wirklich glauben lassen, dass er ein Milliarden Jahre altes Wesen war - jemand, der in Träumen existierte und kein Mensch war», erklärt Gaiman. Morpheus, der für 100 Jahre gefangen war, sieht sich vor der Aufgabe, Fehler wiedergutzumachen, die ihm während seiner unendlichen Existenz unterlaufen sind. Ein Trailer zu «The Sandman» deutet zumindest an, dass Zuschauerinnen und Zuschauer Bilder erwarten, die auch einem Fiebertraum entstammen könnten.