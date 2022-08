«The Sandman»: Netflix überrascht mit einer Bonusfolge

Netflix hat am 19. August überraschend eine Bonusfolge zur ersten Staffel von «The Sandman» veröffentlicht. Zahlreiche Stars wirken an der Episode mit, die in zwei Teile geteilt ist. Der erste Part erzählt eine animierte Geschichte, der zweite wurde gefilmt. Die Serien-Umsetzung des zuvor als «unverfilmbar» geltenden Comics von Neil Gaiman (61) war Anfang August bei dem Streamingdienst gestartet.