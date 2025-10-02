«The Smashing Machine»: Das ist die wahre Geschichte hinter dem Film

Zwei Jahre später sicherte sich Kerr den ersten Platz beim World Cup in Edmonton. Sein Ziel war es jedoch, 1996 Teil der Olympiamannschaft zu werden. Als ihm das nicht gelang, musste er sich eine neue Möglichkeit suchen, Geld zu verdienen. Dem «Time»–Magazin zufolge hielt sich Kerr mit Kämpfen gegen Kneipenschläger über Wasser, bevor die UFC (Ultimate Fighting Championship) an seine Tür klopfte, um ihn zum MMA–Kämpfer (Mixed Martial Arts) zu machen.