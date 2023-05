The-Smiths-Bassist Andy Rourke ist tot

«Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben von Andy Rourke bekannt, der nach langer Krankheit an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist», schrieb Marr. «Andy wird denjenigen, die ihn kannten, als liebenswürdiger und wunderbarer Mensch in Erinnerung bleiben, und den Musikfans als ein äusserst begabter Musiker. Wir bitten um Privatsphäre in dieser traurigen Zeit».