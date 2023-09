Naomi Campbell über Drogensucht und Rassismus

Naomi Campbell etwa kämpfte zwischen 1998 und 2005 sowohl mit Alkohol– als auch mit Drogensucht. Auslöser sei ihre Trauer über den Tod von Gianni Versace 1997 gewesen. Der Modedesigner war vor seinem Haus in Miami Beach ermordet worden. «Ich habe die Traurigkeit in mir festgehalten und Drogen und Alkohol als Balsam für meine emotionalen Schmerzen benutzt», so die heute 53–jährige Campbell in der Doku. «Sucht ist so sch....», so die Mutter zweier Kinder weiter. «Du denkst, es heilt die Wunde, aber das tut es nicht, und es verursacht riesige Ängste.»