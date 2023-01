«The sweet Taste»: Starttermin für «The Taste»-Ableger steht fest

«The sweet Taste», die Nachtisch-Version der Kochshow «The Taste», hat ein Startdatum: Die erste Folge wird am Mittwoch, 22. Februar 2023 in Sat.1 ausgestrahlt (20:15 Uhr, auch auf Joyn). In dem süssen Ableger der Show können Hobby- und Profiköchinnen und -köche sich in Sachen Nachtisch beweisen.