The-Time-Schlagzeuger Jellybean Johnson ist gestorben

US–Schlagzeuger Jellybean Johnson (1956–2025) ist tot. Der Musiker starb am Freitag unerwartet nur wenige Tage nach seinem 69. Geburtstag. Das teilte seine Familie dem Klatschportal TMZ mit. Johnson war bekannt als Gründungsmitglied der Funk–Rock–Band The Time von Musiklegende Prince (1958–2016).
Johnson, der bürgerlich Garry George Johnson heisst, war nicht nur Schlagzeuger, sondern auch ein versierter Gitarrist und Produzent. In den frühen 1980er–Jahren prägte er gemeinsam mit The Time den charakteristischen Minneapolis Sound, der Funk, Rock, R&B und New Wave miteinander verschmolz und weltweit bekannt wurde. Die Band begleitete Prince auf seinem musikalischen Weg und erlangte durch Hits wie «Jungle Love» und «The Bird» Kultstatus.
Jellybean Johnson arbeitete mit vielen Künstlern zusammen
Nach seiner Zeit mit The Time arbeitete Johnson als gefragter Session– und Tourmusiker. Er spielte unter anderem mit Janet Jackson, Alexander O'Neal, New Edition und Morris Day & The Time. Zudem war er an der Produktion mehrerer erfolgreicher R&B– und Funk–Alben beteiligt und galt in der Branche als «Musiker für Musiker» – jemand, der sich nie in den Vordergrund drängte, aber entscheidenden Einfluss auf den Sound zahlreicher Künstler hatte. 2008 kollaborierte er bei den 50. Grammy Awards mit R&B–Star Rihanna.
Parallel zu seiner Studioarbeit veröffentlichte Johnson auch eigene Musikprojekte und trat regelmässig bei Jam–Sessions und Tribute–Konzerten auf. In Minneapolis blieb er eine lokale Grösse und engagierte sich für den musikalischen Nachwuchs. Freunde und Wegbegleiter beschrieben ihn als warmherzig, humorvoll und zutiefst loyal.
Er hinterlässt seine Ehefrau und eine Tochter, mit denen er gemeinsam das Minneapolis Sound Museum gegründet hatte.