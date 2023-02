Das «Duell im Outback» geht weiter

Jamie Dornan kehrt mit zweiter Staffel von «The Tourist» zurück

«The Tourist - Duell im Outback» mit «Fifty Shades of Grey»-Star Jamie Dornan geht in die zweite Staffel. In den neuen Folgen erforscht der an Amnesie leidende Elliot seine Wurzeln in Irland.