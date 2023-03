Die elfte Staffel «The Voice Kids» startet am Freitag, den 10. März (20:15 Uhr in Sat.1). Mit als Coaches dabei sind erneut Wincent Weiss (30), Lena Meyer-Landrut (31), Michi Beck (55) und Smudo (54) im Team und Alvaro Soler (32). Letzterer tritt zum dritten Mal in Folge an. «Ich habe bereits vor zwei Jahren entschieden, dass ich mindestens drei Jahre machen will», erzählt der Sänger im Gespräch mit spot on news. «Die Show macht einfach richtig Bock. In keinem anderen Format wird so herzlich mit Kindern und Talenten umgegangen. Sie stehen klar im Vordergrund, andere Shows haben da andere Prioritäten ...»