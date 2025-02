«The Voice Kids»-Coach Clueso will sich auf TikTok «mehr anstrengen»

Wie sind Sie selbst als Kind zur Musik gekommen? Wer hat Sie geprägt?

Clueso: Erstmal hat mich die Lust geprägt, tatsächlich auch im Mittelpunkt zu stehen, den anderen Kids irgendwas zeigen zu können. Wenn du merkst, die einen sind im Sport besser, aber was kann ich eigentlich? Womit kann ich glänzen? Am Anfang war es dann die Gitarre, die hat mir mein Vater geschenkt. Die hat er mitgebracht von einer Betriebsreise und sich erspart zu DDR–Zeiten. Mein Opa hat mir dann beigebracht, sie zu spielen. Er war ein sehr guter Freund von mir, hat mit mir auch viel gesungen und den Songwriter in mir gefördert. Dann habe ich die Gitarre weggelegt und der richtige Funke ist dann zu Hip–Hop–Zeiten übergesprungen. Ich habe angefangen mit Breakdance und bin zum Rappen gekommen. Auf den ersten Bühnen in Jugendclubs habe ich gemerkt, dass das genau mein Ding ist. Man musste mir das Mikrofon wegnehmen. Später habe ich die Gitarre wieder ausgepackt, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht der klassische Rapper bin. Ich passe da gar nicht so richtig in das Kostüm, wenn ich zu sehr auf cool mache und gar nicht ich bin.