«The Voice Kids»: Diese Coaches sitzen 2026 auf den roten Stühlen

Die Lochis haben selbst zugeschaut

Die Lochmann–Zwillinge, einst auch als die Lochis bekannt, sind ebenfalls schon gespannt: «Der Coach–Drehstuhl ist legendär. Wir haben zu Hause schon ein bisschen geübt, wie sich das anfühlt.» Sie haben als Kinder selbst das Format geschaut und nun als Coaches dabei zu sein, sei die Erfüllung eines Traums. «Kids werden häufig unterschätzt. Oft ist der beste Kompass das eigene Bauchgefühl. Deshalb freuen wir uns auf junge Talente, die richtig Bock haben, sich weiterzuentwickeln – aber vor allem den Mut haben, sie selbst zu sein!»