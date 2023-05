«The Voice of Germany»: Alle vier Coaches pausieren in Staffel 13

Zuschauerinnen und Zuschauer von «The Voice of Germany» werden in diesem Jahr eine komplett neue Riege an Coaches zu sehen bekommen. Sat.1 und ProSieben gaben diesbezüglich am heutigen Sonntag auf Twitter bekannt: «Nach der wunderbaren letzten #TheVoice-Staffel legen unsere Coaches Stefanie Kloss von @SILBERMOND, Sieger-Coach Mark Forster @forstermusic, unser Lieblings-Ire @ReaGarvey und Musikgrösse Peter Maffay dieses Jahr eine #TVOG-Pause ein.»