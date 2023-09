Ivy Quainoo

Auch die Gewinnerin der ersten Staffel konnte im Musikbusiness Fuss fassen: Ivy Quainoo (31) gewann im Team BossHoss und veröffentlichte danach ihre Single «Do You Like What You See» und ihr erstes Album «Ivy». Danach war sie in zahlreichen TV–Shows mit Gastauftritten zu sehen, darunter «GNTM» oder die Live–Shows von «The Voice of Germany». 2015 besucht sie eine Schauspielschule in New York, um ihrer zweiten Leidenschaft nachzugehen. 2020 hätte sie im Theaterstück «Harry Potter und das verwunschene Kind» mitwirken sollen, die Premiere musste jedoch aufgrund der Corona–Pandemie abgesagt werden. Seit Oktober 2022 ist sie im Musical «Hamilton» in Hamburg zu sehen. Sie spielt Eliza Hamilton, die weibliche Hauptrolle. Zuletzt sah man sie auch in der Disney+–Serie «Sam – ein Sachse», in der sie eine Anwältin spielt und für die sie auch am Soundtrack mitarbeitete.