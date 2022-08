«The Voice of Germany»: Dieser Coach ist am längsten mit dabei

«The Voice of Germany» geht ab dem 18. August in die nächste Runde. Die zwölfte Staffel der Musikshow läuft donnerstags auf ProSieben und freitags in Sat.1 sowie auf Joyn (jeweils 20:15 Uhr). Einer der vier Coaches ist in diesem Jahr einmal mehr Rea Garvey (49). Der irische Sänger und Gitarrist sass auch schon in der allerersten Staffel der Musikshow und schafft es bis heute auf insgesamt sieben Staffeln. Zwei Kandidaten konnte er als Coach bereits zum Sieg verhelfen. Mit Samu Haber (46) bildete er in der zehnten Staffel sogar ein Coach-Duo.