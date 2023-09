«The Voice of Germany»: Spannende Fakten zu den Coaches

Ronan Keating

Mit Ronan Keating wird es dieses Mal bei «The Voice of Germany» besonders international. Der irische Superstar wurde mit der Boygroup Boyzone, die sich bei einem Gesangscasting formierte, Anfang der 90er bekannt. 1999 machte die Band eine Pause und Keating widmete sich erfolgreich seiner Solokarriere, in der er den Hit «When You Say Nothing At All» landete. 2007 feierten Boyzone ein Comeback, 2019 veröffentlichten sie das Album «Thank You and Goodnight», bevor sie nach einer Welttournee das Ende der Band bekanntgaben. Keating blieb über die Jahre auch im TV präsent, von 2010 bis 2014 war er Juror in der australischen Ausgabe der Castingshow «The X Factor». 2016 war er einer der Coaches der australischen «The Voice»–Ausgabe. 2022 coachte der Ire junge Talente bei «The Voice Kids» in UK.