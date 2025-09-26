«The Voice of Germany»: Wie kam der Staffelauftakt beim Publikum an?

«The Voice of Germany» ist wieder da. Am Donnerstagabend kehrte die Musikshow zur Primetime auf ProSieben zurück. Zum Auftakt der 15. Staffel zeigt sich der Sender zufrieden über die Quoten. «Die erste Ausgabe von ‹The Voice of Germany› begeistert zum Staffelstart am Donnerstag mit besseren Werten als 2024», heisst es in einer Mitteilung.