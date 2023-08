«The Voice Rap» startet im September auf Joyn

«The Voice Rap»: So funktioniert die Musikshow

In vier Blind Auditions werden die Coaches ihre Stühle für die besten Talente umdrehen, dann folgt eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im Finale des Spin-offs werden vier Talente antreten, jeweils eine Kandidatin oder ein Kandidat pro Coach wird ins Publikums-Voting geschickt. Das Talent mit den meisten Stimmen zieht schliesslich ins Halbfinale von «The Voice of Germany» ein und hat damit Chancen auf den Sieg in der 13. Ausgabe der Musikshow.