«The Voice Rap»: Zweiter Coach neben Kool Savas verkündet

Auch in der neuen «The Voice»-Staffel bricht eine neue Ära an: Mit Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Bill und Tom Kaulitz (beide 33) sitzen gleich fünf Stars in der 13. «The Voice of Germany»-Staffel zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. ProSieben und Sat.1 zeigen die neue Staffel ab Herbst 2023 im Wechsel.