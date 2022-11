«The Walking Dead»-Finale: Durch diese Ableger lebt die Serie weiter

Gleich in drei bereits offiziell bestätigten Spin-off-Serien werden Geschichten über «The Walking Dead»-Hauptfiguren weitererzählt. Hinzu kommt noch das weiterlaufende erste Spin-off «Fear the Walking Dead» (seit 2015) und möglicherweise eine Fortsetzung der Anthologie-Serie «Tales of the Walking Dead». Eine Übersicht.