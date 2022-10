Ein Überblick über alle kommenden oder bereits laufenden «The Walking Dead»-Serien

Neben der Mutterserie «The Walking Dead» (2010-2022) und dem ersten Spin-off «Fear the Walking Dead» (seit 2015), welches im kommenden Jahr in die Staffel acht starten wird, zeigte AMC in diesem Jahr schon die Anthologie-Serie «Tales of the Walking Dead», für die eine zweite Staffel gegenwärtig noch nicht bestätigt ist.