«The Walking Dead: The Ones Who Live»: Ein würdiges Finale für Rick?

Lohnt sich die neue «The Walking Dead»–Serie?

All diejenigen, die bei «The Ones Who Live» auf den grossen Abschluss der Zombie–Saga gehofft hatten, werden von der neuen Serie wohl leider ein wenig enttäuscht werden. Zwar sieht das Horrorprojekt hervorragend aus, und kann auch mit einigen atemberaubenden, an Spannung kaum zu überbietenden Action–Sequenzen aufwarten – der US–Kanal AMC hat hier eindeutig mehr Geld in die Hand genommen als bei den finalen Staffeln der Mutterserie – doch «The Walking Dead: The Ones Who Live» mutet zuweilen an wie eine völlig neue Version der Zombie–Show, die jedoch nur bedingt zu fesseln vermag.