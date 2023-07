«The Walking Dead»: Weitere Staffeln für die Spin-offs bestätigt

«The Walking Dead: Daryl Dixon» mit Norman Reedus (54) in der Hauptrolle soll im September anlaufen. Für «Dead City» kommt die Zusage zur Verlängerung vor dem Finale der ersten Staffel, das am 23. Juli in den USA ausgestrahlt wird. Lauren Cohan (41) und Jeffrey Dean Morgan (57) spielen in der Serie die Hauptrollen Negan und Maggie.