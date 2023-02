«The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim» soll dabei ein waschechter Anime-Film werden. So war Regisseur Kamiyama zuvor bereits an den Anime-Serien «Ghost in the Shell: Stand Alone Complex» (2002-2005) und «Blade Runner: Black Lotus» (seit 2021) beteiligt. Die Co-Drehbuchautoren Gittins, Will Matthews und Jeffrey Addiss arbeiteten indes auch schon an der Netflix-Serie «Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands» (2019) mit.