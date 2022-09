The Weeknd bricht unter Tränen sein Konzert ab

Ob seine Stimmprobleme Auswirkungen auf weitere geplante Konzerte haben, ist noch nicht bekannt. Am Tag zuvor war The Weeknd ebenfalls im SoFi Stadium aufgetreten. Laut «Entertainment Tonight» waren mehrere seiner Promifreunde im Publikum, unter anderem die Models Kendall Jenner (26), Camila Monroe (25) und Lily-Rose Depp (23) sowie «Euphoria»-Schöpfer Sam Levinson (37). Mit Depp und Levinson arbeitet The Weeknd an der HBO-Serie «The Idol». Der Sänger und das Model spielen die Hauptrollen in dem Drama.