Für The Weeknd ist es die erste richtige Filmhauptrolle. 2019 spielte er sich selbst in dem von der Kritik gefeierten Film «Der schwarze Diamant» an der Seite von Adam Sandler (56). Auch Ausflüge ins Fernsehen hat er bereits gemacht. Er schrieb und spielte schon 2020 in einer Folge der Animationsserie «American Dad» mit. Zudem soll er in der HBO-Serie «The Idol» mitspielen, an der er ebenfalls mitgewirkt und mit «Euphoria»-Schöpfer Sam Levinson (38) zusammengearbeitet hat.