The Weeknd geht 2026 auf Tour - mit nur einem Halt in Deutschland

Auch Auftritte in Madrid, Amsterdam und London geplant

So listen Live Nation und der Konzertkarten–Verkäufer Ticketmaster neben Frankfurt auch zahlreiche weitere europäische Metropolen auf, in denen The Weeknd 2026 im Rahmen seiner «After Hours Til Dawn»–Tour auftreten wird. In Paris (10. Juli), Amsterdam (17. Juli 2026), Nizza (21. Juli), Mailand (24. Juli), Warschau (4. August), Stockholm (8. August) und Dublin (22. August) wird der Star auf der Bühne stehen. Gleich zwei Auftritte sind indes im Londoner Wembley Stadium geplant – am 14. und 15. August. In der spanischen Hauptstadt Madrid sollen ebenfalls gleich zwei Gigs stattfinden, am 28. und 29. August.