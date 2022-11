The Weeknd kommt im Sommer 2023 nach Deutschland

Drei Konzerte im Juli, eine Show im August

Los geht es am 10. Juni in Manchester, mit weiteren Stopps in Stockholm, Amsterdam oder Dublin. Die deutschen Shows folgen dann am 2. Juli in Hamburg (Volksparkstadion), 4. Juli in Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena), 14. Juli in Frankfurt am Main (Deutsche Bank Park) und 4. August in München (Olympiastadion). Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag, 2. Dezember.