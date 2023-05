Der Kanadier deutete zudem an, dass er für seine neue Platte, an der er gerade arbeite, das letzte Mal seinen Künstlernamen verwenden könnte. «Das Album ist wahrscheinlich mein letztes Werk als The Weeknd. Das ist etwas, was ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann», erklärte der 33-Jährige, der der erste Musiker in der Geschichte von Spotify ist, der monatlich 100 Millionen Zuhörer erreichte.