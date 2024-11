The Weeknd verkündet Release-Datum für neues Album

Fans von The Weeknd (34) müssen nicht mehr lange auf neue Musik des Sängers warten: Der Kanadier, bürgerlich Abel Tesfaye, hat nun das Release–Datum für sein sechstes Studioalbum «Hurry Up Tomorrow» angekündigt. In seiner Instagram–Story teilte er seinen 75 Millionen Followerinnen und Followern am Mittwoch mit, dass die Platte am 24. Januar 2025 veröffentlicht wird. Gleichzeitig kündigte The Weekend für den Folgetag, den 25. Januar, ein Konzert im Rose Bowl Stadium in Pasadena in Kalifornien an.