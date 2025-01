The Weeknd verschiebt Album und sagt Megakonzert in L.A. ab

Fans von The Weeknd (34) warten mehr als drei Jahren auf ein neues Album des Musikers. Eigentlich sollte die Platte mit dem Titel «Hurry Up Tomorrow» am 24. Januar veröffentlicht werden und der Release am Folgetag mit einem Megakonzert im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien stattfinden. Nun hat sich der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heisst, aber dazu entschieden, die Show abzusagen und den Albumrelease zu verschieben. Grund sind die seit dem 7. Januar andauernden Waldbrände in Los Angeles, Pasadena ist eine der am meisten betroffenen Gegenden.