«The Whale» von Darren Aronofsky (53, «Black Swan») spielte am Startwochenende 360.000 US-Dollar ein. Verschwindend wenig im Vergleich mit Blockbustern. «Spider-Man: No Way Home» hatte 2021 in den USA etwa nach drei Tagen 253 Millionen Dollar umgesetzt. Doch «The Whale» lief nur in sechs Kinos in New York und Los Angeles an. Damit machte jede Kopie des Films einen starken Schnitt von 60.000 Dollar.