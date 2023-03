Nachdem die erste Staffel auf Hawaii und die zweite auf Sizilien gespielt hatte, stand schon früh ein Handlungsort in Asien im Raum. «In der ersten Staffel ging es um Geld, in der zweiten um Sex und in der dritten vielleicht um einen satirischen und witzigen Blick auf den Tod in der östlichen Religion und Spiritualität», erklärte Showrunner Mike White (52) in einem Video nach dem Ende von Staffel zwei. «Ich habe das Gefühl, dass dies einen reichhaltigen Hintergrund für eine weitere Runde von ‹White Lotus› ergeben könnte».