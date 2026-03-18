«The White Lotus»: Fünf weitere Cast-Mitglieder für vierte Staffel

Damit setzt Serienschöpfer Mike White erneut auf eine Mischung aus etablierten Schauspielstars und aufstrebenden Talenten. Wie es bei der Emmy–prämierten Anthologie–Serie Tradition ist, werden Details zu den Charakteren und der Handlung streng unter Verschluss gehalten. Klar ist jedoch, dass die Neuzugänge auf ein hochkarätiges Team treffen: Zuvor wurden bereits Stars wie Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan und Sandra Bernhard bestätigt.