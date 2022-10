«The White Lotus»: Umjubelte HBO-Serie kehrt mit Staffel zwei zurück

«The White Lotus»: Staffel eins räumte bei den Emmy-Awards ab

Nicht nur die HBO-Zuschauer liebten die erste «The White Lotus»-Staffel. Bei den diesjährigen Emmy-Awards war die von Serienschöpfer Mike White (52) erdachte Show auch die am meisten ausgezeichnete Serie des Jahres. Ganze zehn Emmys konnten verbucht werden, darunter für die «Beste Miniserie». Darstellerin Jennifer Coolidge (61) wurde zudem mit einem Emmy als «Beste Nebendarstellerin in einer Miniserie» ausgezeichnet. Als nur eine von zwei Figuren wird Coolidge auch in Staffel zwei von «The White Lotus» wiederum mit von der Partie sein.