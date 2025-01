«The White Lotus» und mehr: Die Serien-Highlights im Februar

In Season drei verschlägt es nun unter anderem Tarantino–Mime Walton Goggins (53) und «Sex Education»–Star Aimee Lou Wood (29) in ein White–Lotus–Resort in Thailand. Sie spielen ein in der Serie schon so oft gesehenes ungleiches Paar. Goggins' Rick ist unbeherrscht und kontrollierend, Woods Chelsea hingegen spirituell, entspannt und unbekümmert. Kann ihre toxische Beziehung von Dauer sein?