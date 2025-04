The Who: Pete Townshend nimmt Rauswurf von Zak Starkey zurück

Pete Townshend: «Probleme auf der Bühne»

In seinem Statement erklärte Townshend nun: «Unsere TCT–Shows in der Royal Albert Hall waren für mich ein wenig schwierig. Ich dachte, dass viereinhalb Wochen ausreichen würden, um mich vollständig von einer Knieoperation zu erholen. Vielleicht haben wir uns nicht genug Zeit für die Soundchecks genommen, was uns auf der Bühne Probleme bereitet hat. Der Sound in der Mitte der Bühne ist immer am schwierigsten zu bearbeiten. Roger hat nichts falsch gemacht, ausser mit seinen In–Ear–Monitoren herumzufummeln. Zak hat ein paar Fehler gemacht, und er hat sich entschuldigt.» Die Musiker seien eine Familie und es habe sich alles «sehr schnell hochgeschaukelt». Dies sei jetzt Geschichte. «Wir gehen jetzt mit Optimismus und Feuer in uns nach vorne.»